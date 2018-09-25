2018-09-25T11:19:43+03:00
Общество

Директора школы в Тверской области обязали установить ограждение

Вот только средств на это у руководства учебного заведения нет
Виктория ЖУКОВА
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Определение суда не вступило в законную силу. Фото: архив "КП"Определение суда не вступило в законную силу. Фото: архив "КП"
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В Тверской области в Оленино директора школы обязали установить ограждение на территории учебного заведения.

Руководство школы обратилось в суд с заявлением, в котором попросило предоставить отсрочку до 1 сентября 2019 года. Свои требования директор обосновала отсутствием собственных средств, а финансирование на эти цели из бюджета требует более длительный период.

Как сообщает пресс-служба Оленинского районного суда, отсутствие должного финансирования и отсутствие у должника денежных средств, не является основанием для предоставления отсрочки его исполнения. Также суду не было представлено бесспорных доказательств того, что денежные средства появятся в следующем году.

Определение суда не вступило в законную силу.

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