Директора школы в Тверской области обязали установить ограждение

25 Сент. 11:19 2018-09-25T11:19:43+03:00

Вот только средств на это у руководства учебного заведения нет

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В Тверской области в Оленино директора школы обязали установить ограждение на территории учебного заведения.

Руководство школы обратилось в суд с заявлением, в котором попросило предоставить отсрочку до 1 сентября 2019 года. Свои требования директор обосновала отсутствием собственных средств, а финансирование на эти цели из бюджета требует более длительный период.

Как сообщает пресс-служба Оленинского районного суда, отсутствие должного финансирования и отсутствие у должника денежных средств, не является основанием для предоставления отсрочки его исполнения. Также суду не было представлено бесспорных доказательств того, что денежные средства появятся в следующем году.

Определение суда не вступило в законную силу.