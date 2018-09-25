Директора школы в Тверской области обязали установить ограждение
В Тверской области в Оленино директора школы обязали установить ограждение на территории учебного заведения.
Руководство школы обратилось в суд с заявлением, в котором попросило предоставить отсрочку до 1 сентября 2019 года. Свои требования директор обосновала отсутствием собственных средств, а финансирование на эти цели из бюджета требует более длительный период.
Как сообщает пресс-служба Оленинского районного суда, отсутствие должного финансирования и отсутствие у должника денежных средств, не является основанием для предоставления отсрочки его исполнения. Также суду не было представлено бесспорных доказательств того, что денежные средства появятся в следующем году.
Определение суда не вступило в законную силу.