2018-09-25T10:58:02+03:00
Общество

Гендиректор одного из предприятий Тверской области задолжал сотрудникам более 4 000 000 рублей

Деньги у руководителя были, но тратил он их на другие цели
Альберт БОЙКОВ
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Сотрудники предприятия наконец-то получили честно заработанные деньги Фото: REUTERSСотрудники предприятия наконец-то получили честно заработанные деньги Фото: REUTERS
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В Бежецком районе Тверской области вынесен приговор генеральному директору ООО «Бежецкий Опытно-Экспериментальный Завод», который задолжал сотрудникам предприятия более 4 000 000 рублей.

Суд установил, что в период с 01.04.2017 по 30.09.2017 руководитель выплачивал 104 работникам менее 50% от причитающейся им заработной платы, а зарплата еще 10 человек и вовсе не дотягивали до МРОТ. Самое интересное, что деньги на предприятии были, однако руководитель тратил их на производственную деятельность, а также на на свою зарплату.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, задолженность по заработной плате перед работниками уже погашена. Кроме того, подсудимому выписали штраф в размере 190 тыс. рублей.

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