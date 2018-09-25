Гендиректор одного из предприятий Тверской области задолжал сотрудникам более 4 000 000 рублей

25 Сент. 10:58 2018-09-25T10:58:02+03:00

Деньги у руководителя были, но тратил он их на другие цели

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В Бежецком районе Тверской области вынесен приговор генеральному директору ООО «Бежецкий Опытно-Экспериментальный Завод», который задолжал сотрудникам предприятия более 4 000 000 рублей.

Суд установил, что в период с 01.04.2017 по 30.09.2017 руководитель выплачивал 104 работникам менее 50% от причитающейся им заработной платы, а зарплата еще 10 человек и вовсе не дотягивали до МРОТ. Самое интересное, что деньги на предприятии были, однако руководитель тратил их на производственную деятельность, а также на на свою зарплату.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области, задолженность по заработной плате перед работниками уже погашена. Кроме того, подсудимому выписали штраф в размере 190 тыс. рублей.