2018-09-25T10:44:50+03:00
Происшествия

Рецидивист похитил семь велосипедов из подъездов многоквартирных домов в Твери

Он перекусывал пассатижами противоугонные тросы
Виктория ЖУКОВА
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Вора не остановили ни навесные замки, ни тросыВора не остановили ни навесные замки, ни тросыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Твери прокуратурой Пролетарского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по факту хищения велосипедов.

По версии предварительного расследования, 36-летний житель Твери похитил семь велосипедов стоимость от 2 до 20 тысяч рублей. Действовал злоумышленник в период с 11 мая по 1 июля 2018 текущего года.

Велосипеды мужчина воровал с лестничных площадок и с общественных балконов в многоквартирных домах. Он перекусывал пассатижами противоугонные тросы и навесные замки.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности четыре раза, в том числе дважды отбывал наказание в виде лишения свободы за кражи велосипедов.

Уголовное дело будет рассмотрено в Пролетарском районном суде Твери.

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