2018-09-25T10:11:28+03:00
Общество

Областная "Ярмарка продовольствия" откроется на площади Славы в Твери

Открытие запланировано на 11:00 29 сентября
Виктория ЖУКОВА
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Во время ярмарки пройдет концертно-развлекательная программа с конкурсами Фото: архив "КП"Во время ярмарки пройдет концертно-развлекательная программа с конкурсами Фото: архив "КП"
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В Твери в ближайшие выходные, 29 и 30 сентября, пройдет «Ярмарка продовольствия». Торжественное открытие областной ярмарки состоится 29 сентября в 11:00 на площади Славы.

Свою продукцию представят предприятия и фермерские хозяйства из районов Верхневолжья. В частности, можно будет купить мясо, рыбу, «молочку», овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также продукцию птицеводства и различные сорта меда.

Во время ярмарки пройдет концертно-развлекательная программа с конкурсами, будет работать анимация.

29 сентября ярмарка будет работать с 10:00 до 17:00, а 30 сентября с 10:00 до 15:00. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства

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