32-летний мужчина незаконно срубил 17 деревьев в лесу Тверской области

25 Сент. 09:42 2018-09-25T11:08:30+03:00

За это ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф

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В Тверской области сотрудники лестного хозяйства Западнодвинского района выявили факт незаконной вырубки деревьев.

При осмотре места происшествия в лесу недалеко от деревни Ганощенки стражи правопорядка установили, что неизвестный спилил 17 хвойных деревьев. Своими действиями браконьер нанес ущерба на сумму более 275 тысяч рублей. Также полицейские нашли спиленную древесину и бензопилу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался безработный 32-летний житель Западнодвинского района.

Мужчину после задержания поместили в изолятор временного содержания. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы до семи лет со штрафом.