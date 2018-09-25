2018-09-25T09:13:02+03:00
Общество

Представители Тверской области будут участвовать во Всероссийском форуме добровольцев-наставников

Пройдет форум в Уфе
Виктория ЖУКОВА
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Из Тверского региона участвовать в форуме будут девять человек.Из Тверского региона участвовать в форуме будут девять человек.
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Волонтеры из Тверской области поедут на Всероссийский форум волонтёров-наставников, который пройдёт в Уфе 1-3 октября. Это мероприятие объединит порядка 500 добровольцев старшего возраста, а также сотрудников геронтологических центров и органов власти из разных регионов. Из Тверского региона участвовать в нем будут девять человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках форума будут работать три тематические площадки: «Опыт», «Энергия» и «Тепло». Во время встреч с экспертами круглых столов и мастер-классов участники получат необходимые навыки и примут участие в разработке направлений развития системы наставничества в России.

Кроме того на форуме начнется всероссийская акция «Молоды душой», которая приурочена ко Дню пожилого человека и подведу итоги одноимённого Всероссийского грантового конкурса социальных проектов.

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