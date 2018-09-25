2018-09-25T08:45:49+03:00
Общество

Некачественное молоко обнаружили в магазине Тверской области

Пробы были отобраны в сентябре
Виктория ЖУКОВА
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Исследуемое молоко было произведено в Московской области. Фото: архив "КП"Исследуемое молоко было произведено в Московской области. Фото: архив "КП"
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В Тверской области был проведен пищевой мониторинг. Проверку проводили специалисты отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора регионального управления Россельхознадзора. Пробы молока были отобраны в магазине на улице Загородная в Осташкове.

Образцы исследовали специалисты ФГБУ «Тверская межобластная ветеринарная лаборатория».

Как сообщает пресс-служба управления, в пробе продукции были обнаружены растительные масла и жиры на растительной основе «бета-ситостерин», «кампестерин» и «стигмастерин». Эти компоненты не были заявлены в маркировке продукта. Исследуемое молоко было произведено в Московской области.

Полученные результаты показали нарушения требований Технических регламентов.

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