Фестиваль "Княжество Тверское" посетили около четырех тысяч жителей Тверской области

25 Сент. 08:17 2018-09-25T08:17:18+03:00

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В Твери в минувшие выходные прошел фестиваль «Княжество Тверское». Мероприятие проводится уже в девятый раз. В этом году его посетили около четырех тысяч человек.

В рамках фестиваля зрители увидели рыцарские турниры, посетили ремесленные мастер-классы, концерты и лекции на историческую тематику. Программа этого года отличалась от предыдущих. Появились новые мастер-классы, например, гости смогли поработать на печатном станке и самостоятельно изготовить стеклянные бусины. Для детей была организована площадка с качелями, потешные бои и фотозоны.

Как сообщают в администрации Твери, на фестивале провели исторические инсталляции «Русский стан», «Прибытие Михаила Тверского на суд к хану Узбеку», прошла интерактивная игра «Куликовская битва» и лекции на темы «Фальсификация истории» и «Бортеневская битва».