2018-09-25T08:17:18+03:00
Общество

Фестиваль "Княжество Тверское" посетили около четырех тысяч жителей Тверской области

Мероприятие проходило 23 сентября в самом центре областной столицы
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Фестиваль проходил 23 сентября в пойме ТьмакиФестиваль проходил 23 сентября в пойме Тьмаки
Изменить размер текста:

В Твери в минувшие выходные прошел фестиваль «Княжество Тверское». Мероприятие проводится уже в девятый раз. В этом году его посетили около четырех тысяч человек.

В рамках фестиваля зрители увидели рыцарские турниры, посетили ремесленные мастер-классы, концерты и лекции на историческую тематику. Программа этого года отличалась от предыдущих. Появились новые мастер-классы, например, гости смогли поработать на печатном станке и самостоятельно изготовить стеклянные бусины. Для детей была организована площадка с качелями, потешные бои и фотозоны.

Как сообщают в администрации Твери, на фестивале провели исторические инсталляции «Русский стан», «Прибытие Михаила Тверского на суд к хану Узбеку», прошла интерактивная игра «Куликовская битва» и лекции на темы «Фальсификация истории» и «Бортеневская битва».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области