В Тверской области не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом

24 Сент. 19:39 2018-09-24T19:50:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ ежегодно контролируют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящий момент эпидемиологическая обстановка по заболеваемости в регионе остается стабильной. На 38 календарной неделе заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, а случаев заболевания гриппом зарегистрировано не было.

В управлении напоминают, что в Тверской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация позволяет снизить заболеваемость среди населения. Она безопасна и имеет высокую эффективность.

За этот сезон планируется привить против гриппа 560 тысяч жителалей области, в том числе 128 тысяч детей. На сегодняшний день прививки сделали уже 167 тысяч человек.