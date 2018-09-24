2018-09-24T19:50:59+03:00
Здоровье

В Тверской области не было зарегистрировано случаев заболевания гриппом

Полным ходом идет прививочная компания
Виктория ЖУКОВА
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заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога. Фото: архив "КП"заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога. Фото: архив "КП"
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В Тверской области ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ ежегодно контролируют сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

В настоящий момент эпидемиологическая обстановка по заболеваемости в регионе остается стабильной. На 38 календарной неделе заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога, а случаев заболевания гриппом зарегистрировано не было.

В управлении напоминают, что в Тверской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация позволяет снизить заболеваемость среди населения. Она безопасна и имеет высокую эффективность.

За этот сезон планируется привить против гриппа 560 тысяч жителалей области, в том числе 128 тысяч детей. На сегодняшний день прививки сделали уже 167 тысяч человек.

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