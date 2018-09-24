Масштабная выставка работ художников и мастеров откроется в Твери
Будут представлены лучшие работы тверских творцов за последние пять лет
Откроется выставка 28 сентября в 16:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Твери пройдет областная художественная выставка "Дороги, которые мы выбираем". Открытие состоится 28 сентября в 16:00 в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра.
Выставка является частью масштабного многоуровневого выставочного проекта "Россия", который раз в пять лет организовывает Союз художников России при поддержке Министерства культуры.
Экспозиция состоит из работ профессиональных художников Тверского региона в 2014-2018 годах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и храмовое искусство.
Выставку в Твери организовало Тверское областное отделение Союза художников России.