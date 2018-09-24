2018-09-24T18:43:58+03:00
Общество

Масштабная выставка работ художников и мастеров откроется в Твери

Будут представлены лучшие работы тверских творцов за последние пять лет
Виктория ЖУКОВА
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Откроется выставка 28 сентября в 16:00Откроется выставка 28 сентября в 16:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Твери пройдет областная художественная выставка "Дороги, которые мы выбираем". Открытие состоится 28 сентября в 16:00 в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра.

Выставка является частью масштабного многоуровневого выставочного проекта "Россия", который раз в пять лет организовывает Союз художников России при поддержке Министерства культуры.

Экспозиция состоит из работ профессиональных художников Тверского региона в 2014-2018 годах: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и храмовое искусство.

Выставку в Твери организовало Тверское областное отделение Союза художников России.

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