2018-09-24T18:14:33+03:00
Общество

77-летняя пассажирка троллейбуса в Твери ударилась при торможении и попросила у водителя компенсацию

Позже бабушка сказала, что претензий не имеет
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Держитесь крепко за поручни в общественном транспортеДержитесь крепко за поручни в общественном транспортеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Твери пожилая женщина ударилась в троллейбусе и стала требовать у водителя денежную компенсацию.

Произошло это днем 24 сентября на пересечении улицы Вагжанова и Смоленского переулка. Троллейбуса №7 ехал со стороны «Южного». Перед проездом соединения контактной сети водитель стал сбрасывать скорость. Но троллейбус сломался на ходу, и получилась очень резкая остановка.

Одна из пассажирок, 77-летняя женщина, сказала, что упала и ударилась при торможении. Когда водитель вышел к пострадавшей, она попросила вызвать медиков, а также выплатить ей компенсацию.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и «скорая». Врачи не обнаружили у женщины серьёзных травм, а от госпитализации бабушка отказалась сама.

Когда автоинспекторы попытались поговорить с женщиной, она заявила, то претензий больше не имеет.

Как оказалось, подобные случаи, когда пассажиры симулируют травмы при падении, встречаются периодически.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области