77-летняя пассажирка троллейбуса в Твери ударилась при торможении и попросила у водителя компенсацию

24 Сент. 18:14 2018-09-24T18:14:33+03:00

Позже бабушка сказала, что претензий не имеет

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В Твери пожилая женщина ударилась в троллейбусе и стала требовать у водителя денежную компенсацию.

Произошло это днем 24 сентября на пересечении улицы Вагжанова и Смоленского переулка. Троллейбуса №7 ехал со стороны «Южного». Перед проездом соединения контактной сети водитель стал сбрасывать скорость. Но троллейбус сломался на ходу, и получилась очень резкая остановка.

Одна из пассажирок, 77-летняя женщина, сказала, что упала и ударилась при торможении. Когда водитель вышел к пострадавшей, она попросила вызвать медиков, а также выплатить ей компенсацию.

На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД и «скорая». Врачи не обнаружили у женщины серьёзных травм, а от госпитализации бабушка отказалась сама.

Когда автоинспекторы попытались поговорить с женщиной, она заявила, то претензий больше не имеет.

Как оказалось, подобные случаи, когда пассажиры симулируют травмы при падении, встречаются периодически.