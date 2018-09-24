2018-09-24T17:38:38+03:00
Общество

В Твери сбежала ручная белка

Хозяева её разыскивают
Игорь ДОКУЧАЕВ
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Белка решила что ей лучше на свободе Фото: ФСИН по Тверской областиБелка решила что ей лучше на свободе Фото: ФСИН по Тверской области
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Ручная белка сбежала из дома на проспекте Чайковского и хозяева четвертый день не могут её найти поймать. белка сбежала из дома № 31 на проспекте Чайковского. Она сама открыла клетку и выскочила на улицу через открытое окно.

– Белка ручная, но может быть напугана и не пойти к чужому (хотя можно попробовать поймать), – сообщает портал zoo69.ru. – Последний раз видели на территории ЗАО «Хлеб». Просьба ко всем, кто видел недалеко от указанного адреса белку, позвонить по телефонам 8-900-011-00-31 (Александра), 8-900-013-23-21 (Татьяна).

В то же время, стоит отметить что белка, даже ручная, может сильно покусать человека.

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