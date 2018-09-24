24 Сент. 17:27 2018-09-24T17:28:20+03:00

В Торопце будет праздник природы Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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В Тверской области пройдет первый экологический фестиваль «Заповедник времен». Фестиваль откроется 29 сентября, в 11:00, в городском саду Торопца. На интерактивной площадке можно будет изготовить своими руками сувениры из природных материалов и расписные пряники.

Также программа фестиваля включает в себя посещение биологической станции «Чистый лес», Центра спасения медведей и встречу с заслуженным экологом России, доктором биологических наук Валентином Пажетновым.

Кстати, недавно основатель яслей для медвежат Валентин Пажетнов и его супруга признаны «золотой семьёй России»