2018-09-24T17:28:20+03:00
Общество

В Тверской области пройдет первый экологический фестиваль «Заповедник времен»

Он откроется 29 сентября
Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Торопце будет праздник природыВ Торопце будет праздник природыФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В Тверской области пройдет первый экологический фестиваль «Заповедник времен». Фестиваль откроется 29 сентября, в 11:00, в городском саду Торопца. На интерактивной площадке можно будет изготовить своими руками сувениры из природных материалов и расписные пряники.

Также программа фестиваля включает в себя посещение биологической станции «Чистый лес», Центра спасения медведей и встречу с заслуженным экологом России, доктором биологических наук Валентином Пажетновым.

Кстати, недавно основатель яслей для медвежат Валентин Пажетнов и его супруга признаны «золотой семьёй России»

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