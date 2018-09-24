24 Сент. 17:08 2018-09-24T17:08:35+03:00

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В Тверской области грузовик врезался в легковушку. В субботу, 22 сентября, в 1:30 ночи на 109 километре трассы М-10 "Россия", Конаковского района, 43-летний водитель грузовика Скания с цистерной, двигаясь по левой полосе, при перестроении в правую полосу движения, не заметил движущийся в попутном направлении Сузуки Сайдик, под управлением 44-летнего водителя. В результате грузовик врезался в легковушку.

Водитель и 3-летняя девочка-пассажир автомобиля Сузуки Сайдик с полученными травмами доставлены в больницу. Там им была оказана необходимая помощь. Водитель грузовика не пострадал.