Мемориальную доску в честь героя Советского Союза Александра Гуданова установили в Тверской области

24 Сент. 17:07 2018-09-24T17:07:21+03:00

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В Тверской области установили мемориальную доску в честь героя Советского Союза Александра Никитовича Гуданова.

Памятная доска находится в школе деревни Максимково Селижаровского района. Торжественное открытие прошло в рамках проекта Российского военно-исторического общества по увековечению памяти Героев Советского Союза.

Александр Никитович Гуданов родился в Селижаровском районе. На войну ушел в 1942 году. Прошёл боевой путь от Сталинграда до Берлина. В мае 1945 года при штурме укреплённого объекта №5, под обстрелом врага рота гвардии старшего лейтенанта Гуданова форсировала водную преграду и заняла плацдарм. Александр был тяжело ранен в ногу, но продолжил командовать бойцами до подхода подкрепления.

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Тверской области, в рамках проекта на территории региона уже появилось 17 мемориальных досок. До конца текущего года планируется установить еще 30.