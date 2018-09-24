Со склада в Твери изъяли более 30 тысяч пачек фальшивых сигарет

24 Сент. 16:00 2018-09-24T16:00:13+03:00

Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Фото: архив "КП"

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В Твери полицейские обнаружили склады с табачными изделиями. Действовали оперативники в рамках реализации оперативных материалов.

В помещениях на бульваре Цанова и улице Коминтерна полицейские изъяли более 30 тысяч немаркированных упаковок с сигаретами. На упаковках не было акцизных марок. Стоимость фальсификата превысила 1 миллион 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, к незаконному сбыту причастен 31-летний уроженец одной из стран СНГ.

По факту «Производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров без маркировки» возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до шести лет лишение свободы и штраф.