Со склада в Твери изъяли более 30 тысяч пачек фальшивых сигарет
В Твери полицейские обнаружили склады с табачными изделиями. Действовали оперативники в рамках реализации оперативных материалов.
В помещениях на бульваре Цанова и улице Коминтерна полицейские изъяли более 30 тысяч немаркированных упаковок с сигаретами. На упаковках не было акцизных марок. Стоимость фальсификата превысила 1 миллион 300 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, к незаконному сбыту причастен 31-летний уроженец одной из стран СНГ.
По факту «Производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров без маркировки» возбуждено уголовное дело. Виновнику грозит до шести лет лишение свободы и штраф.