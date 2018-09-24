Полицейские задержали мужчину, который ограбил семь дачных домов в Тверской области

24 Сент. 15:20 2018-09-24T15:21:25+03:00

Мужчина ранее уже был судим

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В Тверской области жители в Кувшиново сообщили сотрудникам полиции о кражах домовладений.

Стражи правопорядка опросили потерпевших и провели подворовый обход с целью установления возможных очевидцев.

-На поиск подозреваемого ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, - сообщают в УМВД России по Тверской области.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 47-летний рецидивист из Кувшиновского района. Мужчина в дачных домах отжимах оконные рамы и пронимал внутрь. Из домов он крал бытовую технику, электроинструменты и садовый инвентарь. Ограбил злоумышленник не менее семи домов.

Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый помещен в изолятор.