Полицейские задержали мужчину, который ограбил семь дачных домов в Тверской области
В Тверской области жители в Кувшиново сообщили сотрудникам полиции о кражах домовладений.
Стражи правопорядка опросили потерпевших и провели подворовый обход с целью установления возможных очевидцев.
-На поиск подозреваемого ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб, - сообщают в УМВД России по Тверской области.
Злоумышленник был задержан. Им оказался 47-летний рецидивист из Кувшиновского района. Мужчина в дачных домах отжимах оконные рамы и пронимал внутрь. Из домов он крал бытовую технику, электроинструменты и садовый инвентарь. Ограбил злоумышленник не менее семи домов.
Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый помещен в изолятор.