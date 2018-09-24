Два автомобиля сгорели вместе с сараем ночью в Тверской области

24 Сент. 14:42 2018-09-24T14:42:06+03:00

Машины были припаркованы рядом с сараем. Фото: группа в соцсети «Кимры-инфо» (Дмитрий Филонюк)

Машины были припаркованы на улице

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В Кимрах Тверской области на улице Челюскинцев загорелся сарай. Информация о пожаре поступила в региональное УМЧС в 4:55 24 сентября.

Деревянное строение тушили девять человек из отделения пожарно-спасательной части №11 и отдельного поста пожарно-спасательной части №11.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, огнем строение было уничтожено полностью. Также во время пожара повредились две припаркованные рядом иномарки: «Toyota Corolla» и «Ford Focus». Причина пожара и населённый ущерб устанавливаются.

Ликвидировали возгорания пожарные в 6:25.