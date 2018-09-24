Привить от гриппа планируется более 500 тысяч жителей Тверской области

24 Сент. 14:07 2018-09-24T14:07:47+03:00

Сделать прививку бесплатно можно в поликлинике по месту жительства Фото: Борис КОКУРИН

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В Тверской области проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. Планируется, что вакцинацию пройдут более 500 тысяч жителей. Прививку уже сделали свыше 20% от запланированного числа граждан, в том числе восемь тысяч детей.

Жителям вводится вакцина «Совигрипп», которая содержит все актуальные штаммы вируса гриппа. Препарат рекомендован Всемирной организацией здравоохранения в эпидемический сезон 2018-2019 годов

Как сообщает пресс-служба областного правительства, получить прививку бесплатно можно в поликлинике по месту жительства. Делают ее детям от 6 месяцев.

В первую очередь прививка необходима школьникам и студентам, работникам образовательных и медицинских учреждений, транспорта, коммунальной сферы, и людям старше 60 лет, беременным женщинам и призывникам.