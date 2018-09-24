39-летний парень похитил велосипед из подъезда многоквартирного дома в Твери

24 Сент. 13:36 2018-09-24T13:37:14+03:00

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В Твери у 34-летнего местного жителя похитили велосипед. С заявление о краже мужчина обратился к сотрудникам полиции. Было установлено, что вор перерезал металлический трос, которым велосипед был прикреплен к трубе на лестничной площадке многоквартирного дома.

Стражи правопорядка на месте происшествия со слов заявителя составили описание украденного имущества. После этого оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Мужчина рассказал, что похищенный велосипед успел продать.

В его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.