2018-09-24T13:37:14+03:00
Происшествия

39-летний парень похитил велосипед из подъезда многоквартирного дома в Твери

Велосипед был закреплен металлическим тросом
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Мужчина рассказал, что похищенный велосипед успел продатьМужчина рассказал, что похищенный велосипед успел продатьФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Твери у 34-летнего местного жителя похитили велосипед. С заявление о краже мужчина обратился к сотрудникам полиции. Было установлено, что вор перерезал металлический трос, которым велосипед был прикреплен к трубе на лестничной площадке многоквартирного дома.

Стражи правопорядка на месте происшествия со слов заявителя составили описание украденного имущества. После этого оперативники обследовали места возможного сбыта краденого и отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель. Мужчина рассказал, что похищенный велосипед успел продать.

В его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области