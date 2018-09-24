По вине пьяного водителя в результате аварии погиб 27-летний парень в Тверской области

24 Сент. 13:02 2018-09-24T13:02:36+03:00

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В Тверской области по вине пьяного водителя произошла авария.

34-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль ВАЗ 2121. Водительских прав у него не было.

На автодороге Домославль - Ильинское – Княщины в Вышневолоцком районе он не правильно выбрал скорость движения и не учел метеорологические условия. В результате автомобиль «догнал» едущий впереди мопед Альфа.

От удара мопед вынесло с дороги в кювет, где он врезался в дерево.

Как сообщают в региональной Госавтоинспекции, 27-летний водитель мопеда от полученных травм скончался на месте ДТП.