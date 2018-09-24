В октябре подорожает проезд в маршрутках Твери

24 Сент. 12:20 2018-09-24T12:21:58+03:00

Пассажиры будут платить на 2 рубля больше Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пассажиры будут платить на 2 рубля больше

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В Твери подорожает проезд в маршрутных такси. В этом году тариф планируется поднять на 2 рубля. Уже в октябре за проезд пассажиры будут платить 27 рублей.

Маршрутчики объясняют повышение стоимости проезда ростом центр на бензин. Помимо этого, постоянно повышаются требования к автомобилям, которые выходят на линии. Предприниматели регулярно обновляют автобусы, устанавливают электронные табло и видеорегистраторы.

В Некоммерческом партнерстве «Тверской автотранспортный союз», которое объединяет перевозчиков Твери и региона, считают повышение тарифа вынужденной и ожидаемой мерой.

Как сообщают в ТАС, повысятся тарифы в середине октября. За десять дней до изменения стоимости перевозчики должны будут уведомить об этом пассажиров.