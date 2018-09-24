2018-09-24T12:10:16+03:00
Здоровье

Почти восемь литров крови сдали доноры в Твери

В донорской акции приняли участие спасатели УМЧС
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Донорские акции проходят ежегодно. Фото: архив "КП"Донорские акции проходят ежегодно. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Тверской области сотрудники регионального УМЧС приняли участие в донорской акции. Всего было собрано 7650 миллилитров крови.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в акции приняли участие 17 спасателей.

Основная цель подобных мероприятий - помощь людям, оказавшимся в беде. Донорская кровь требуется при сложных операциях, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и многих других заболеваниях.

Перед началом процедуры все доноры проходят медицинское обследование. Кровь сдается только при отсутствии противопоказаний.

Многие сотрудники УМЧС России по Тверской области сдают кровь нуждающимся на постоянной основе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области