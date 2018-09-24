Почти восемь литров крови сдали доноры в Твери

24 Сент. 12:10 2018-09-24T12:10:16+03:00

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В Тверской области сотрудники регионального УМЧС приняли участие в донорской акции. Всего было собрано 7650 миллилитров крови.

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в акции приняли участие 17 спасателей.

Основная цель подобных мероприятий - помощь людям, оказавшимся в беде. Донорская кровь требуется при сложных операциях, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и многих других заболеваниях.

Перед началом процедуры все доноры проходят медицинское обследование. Кровь сдается только при отсутствии противопоказаний.

Многие сотрудники УМЧС России по Тверской области сдают кровь нуждающимся на постоянной основе.