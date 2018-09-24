Почти восемь литров крови сдали доноры в Твери
В донорской акции приняли участие спасатели УМЧС
Донорские акции проходят ежегодно. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В Тверской области сотрудники регионального УМЧС приняли участие в донорской акции. Всего было собрано 7650 миллилитров крови.
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в акции приняли участие 17 спасателей.
Основная цель подобных мероприятий - помощь людям, оказавшимся в беде. Донорская кровь требуется при сложных операциях, кровотечениях, тяжелых травмах, ожогах и многих других заболеваниях.
Перед началом процедуры все доноры проходят медицинское обследование. Кровь сдается только при отсутствии противопоказаний.
Многие сотрудники УМЧС России по Тверской области сдают кровь нуждающимся на постоянной основе.