Движение по Бурашевскому шоссе восстановлено, ремонтные работы продолжаются

24 Сент. 12:07 2018-09-24T12:07:41+03:00

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С вечера субботы, 22 сентября, движение на участке восстановлено в полном объеме.

«Чтобы максимально сократить время перекрытия дороги, мы провели большую подготовительную работу. Заранее полностью спаяли полиэтиленовую трубу, разработали грунт на зеленой зоне. При этом значительную часть земляных работ рядом с дорогой из-за множества коммуникаций пришлось выполнить вручную. В результате дорога была перекрыта всего два дня», - рассказывает начальник водопроводного цеха ООО «Тверь Водоканал» Константин Смирнов.

Напомним, в ходе этих ремонтных работ 90-метровый аварийный участок металлического водопровода диаметром 315 мм меняется на полиэтиленовый.Труба из пластика не образует отложений и имеет большой срок службы. В результате будет восстановлена закольцовка трубопровода. В целом это улучшит циркуляции воды и, как следствие, ее органолептические показателей, а также повысит надежность водоснабжения в частном секторе и в новостройках вдоль дороги.

Подключение нового участка к водопроводной сетибудет выполнено до конца этой недели. Благодаря тому, что ранее здесь была установлена новая запорная арматура, под краткосрочное отключение на время переврезки попадет минимальное количество абонентов. Их перечень и дата работ будут объявлены на сайте ООО «Тверь Водоканал».