За оскорбление полицейского парень получил условный срок в Тверской области
В Тверской области прокуратура Западнодвинского района поддержала обвинение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти.
В апреле этого года 27-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в развлекательном центре совершил мелкое хулиганство.
Утихомирить хулигана прибыли полицейские. Однако мужчина стал вести себя агрессивно: он ругался матом и публично оскорблял стражей правопорядка. Кроме того дебошир ударил полицейского.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, наказание хулигану было назначено в Западнодвинском районном суде. Он получил условный срок на один год.
Приговор не вступил в законную силу.