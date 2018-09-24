За оскорбление полицейского парень получил условный срок в Тверской области

24 Сент. 11:36 2018-09-24T11:36:19+03:00

Пьяный молодой человек громко ругался матом в общественном месте

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В Тверской области прокуратура Западнодвинского района поддержала обвинение по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти.

В апреле этого года 27-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в развлекательном центре совершил мелкое хулиганство.

Утихомирить хулигана прибыли полицейские. Однако мужчина стал вести себя агрессивно: он ругался матом и публично оскорблял стражей правопорядка. Кроме того дебошир ударил полицейского.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, наказание хулигану было назначено в Западнодвинском районном суде. Он получил условный срок на один год.

Приговор не вступил в законную силу.