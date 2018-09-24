Молодая девушка оказалась в больнице, попав в ДТП в Тверской области

24 Сент. 11:09 2018-09-24T12:21:21+03:00

Автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет

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В воскресенье, 23 сентября, в деревне Горошково Фировского района Тверской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала несовершеннолетняя девушка. Авария случилась у дома №58 в 01:30.

Дорожные полицейские выяснили, что 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21150", не имеющий права садиться за руль, выбрал неправильную скорость движения и, не справившись с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет. После этого автомобиль врезался в препятствие и опрокинулся.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП в больницу попала 15-летняя пассажирка легковушки.