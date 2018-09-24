2018-09-24T11:02:58+03:00
Происшествия

Два несовершеннолетних ребенка и женщина получили травмы в аварии в Тверской области

Авария произошла по вине пожилой автомобилистки
Альберт БОЙКОВ
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Авария произошла на перекрестке Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиАвария произошла на перекрестке Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В воскресенье, 23 сентября, в Твери на улице Мусоргского произошла авария, в которой пострадали три человека. Дорожное происшествие случилось у дома №32, когда часы показывали 14:02.

Было установлено, что 63-летняя обладательница «Hyundai Getz» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог двигаясь по второстепенной дороге не предоставила преимущество в движении и врезалась в «Lada Xray». После этого отечественная легковушка еще протаранила еще и стойку дорожного знака.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии в больницу попали 33-летняя пассажирка и двое несовершеннолетних пассажиров (в возрасте 13 и 6 лет).

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