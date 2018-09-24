Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП в Тверской области
Авария произошла в светлое время суток
В результате ДТП погиб человекФото: Иван ВИСЛОВ
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В воскресенье, 23 сентября, на 3 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, проходящей через Калязинский район Тверской области, произошло ДТП с погибшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 19:20.
Известно, что 28-летняя обладательница автомобиля "Mini Cooper" выехала не встречную полосу, где затем столкнулась с "Volkswagen Jetta".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП на месте аварии погибла 48-летняя пассажирка "Mini Cooper", а в больницу попали водитель данного автомобиля, а также 23-летний пассажир "Volkswagen Jetta".