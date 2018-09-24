Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП в Тверской области

24 Сент. 10:53 2018-09-24T10:54:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 23 сентября, на 3 км автомобильной дороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, проходящей через Калязинский район Тверской области, произошло ДТП с погибшим. Дорожное происшествие случилось, когда на часах было 19:20.

Известно, что 28-летняя обладательница автомобиля "Mini Cooper" выехала не встречную полосу, где затем столкнулась с "Volkswagen Jetta".

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате ДТП на месте аварии погибла 48-летняя пассажирка "Mini Cooper", а в больницу попали водитель данного автомобиля, а также 23-летний пассажир "Volkswagen Jetta".