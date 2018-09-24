2018-09-24T10:45:47+03:00
Общество

Волонтеры нашли 67-летнюю женщину, которая заблудилась в лесу в Тверской области

Пенсионерка ушла в лес за грибами
Виктория ЖУКОВА
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Женщину нашли волонтеры Фото: ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, СонковоЖенщину нашли волонтеры Фото: ВПСО "Сова" Бежецк, Красный Холм, Сонково
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Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» нашли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу.

67-летняя пенсионерка вместе с сыном и знакомой в субботу, 22 сентября, ушли в лес за грибами возле деревни Вышка Максатихинского района. По пути они разминулись и разошлись в разные стороны. Когда 67-летняя женщина вовремя не вернулась домой, родственники забили тревогу и обратились к волонтерам. Кроме того, поступила информация, что в этом лесу видели пятерых медведей.

Поиски начались рано утром. Искать женщину помогал ее сын. Во время поисков одна из групп услышала дальний отклик, по которому и была найдена женщина.

Волонтеры сообщают, что чувствовала себя она сравнительно хорошо, однако вся ее одежда промокла.

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