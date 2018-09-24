2018-09-24T10:15:02+03:00
Общество

Автомобилистка перепутала педали и насмерть сбила пенсионерку в Тверской области

За это она получила условный срок
Виктория ЖУКОВА
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Автомобилистка не справилась с управлением и перепутала педали. Фото: архив "КП"Автомобилистка не справилась с управлением и перепутала педали. Фото: архив "КП"
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В Тверской области назначили наказание женщине, которая сбила пенсионерку. Авария произошла 17 июня этого года.

Женщина ехала по грунтовой дороге в районе дачного кооператива «Черемушки» в Бежецке. Перед ней дорогу стали переходить пожилая женщина с 10-летним внуком. Автомобилистка не справилась с управлением и перепутала педали. Вместо тормоза она нажала на газ и разогнала автомобиль до 60 км/ч. Машина выехала на полосу встречного движения, где сбила пожилую женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия на глазах у своего внука.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, женщина получила два года условного лишения свободы. Также она должна выплатить возмещение морального вреда на сумму 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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