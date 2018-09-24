Мужчина пострадал во время пожара в бытовке в Тверской области

24 Сент. 09:49 2018-09-24T09:49:32+03:00

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В Тверской области в Кувшиново загорелось бытовое помещение. Пожар произошел в 21:24 23 сентября на улице Челюскинцев.

В результате пожара огонь уничтожил кровлю и часть одноэтажного кирпичного строения на площади 18 квадратных метров. Также была повреждена внутренняя отделка по всей площади. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в телевизоре.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, во время пожара ожоги головы и кистей рук получил 46-летний мужчина, который работал сторожем. Он был доставлен в больницу.

О ликвидации пожара было объявлено в 23:30. Тушили возгорание шесть человек отделения пожарно–спасательной части №36.