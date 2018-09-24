Долги жителя Твери за тепло привели к аресту автомобиля BMW

24 Сент. 09:44 2018-09-24T09:44:44+03:00

Гражданин задолжал «Тверской генерации» 1 миллион 748 тысяч рублей за использованные услуги отопления и горячего водоснабжения. Судебные приставы арестовали BMW 525 DXDRIVE в счет погашения долга.

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Житель Твери на протяжении долгого времени пользовался услугами отопления и горячего водоснабжения, не считая нужным их оплачивать. Не мудрено, что долги росли в геометрической прогрессии и достигли 1 миллиона 748 тысяч рублей.

Видимо гражданин решил, что долг забыт, ведь он был накоплен три с половиной года назад, в период с июля 2014 года по февраль 2015 года. Но не тут-то было. Долги напомнили о себе в самый неподходящий момент. Судебные приставы совместно с сотрудниками «Тверской генерации» навестили должника.

Гражданин признал свои долги, и как оказалось это далеко не единственное долговое обязательство. В результате во время рейда приставы арестовали автомобиль BMW 525 DXDRIVE.

Согласно законодательству, у гражданина есть 10 дней с момента ареста машины, чтобы оплатить долг в полном объеме. В противном случае иномарка будет передана на реализацию, а денежные средства перечислены в счет погашения задолженности.