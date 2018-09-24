2018-09-24T09:19:14+03:00
Общество

Краткосрочные ограничения движения вводятся на трассе М-10 в Тверской области

Перекрывать транспортный поток будут на 25 минут
Виктория ЖУКОВА
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На участке могут образоваться пробки. Фото: архив "КП"На участке могут образоваться пробки. Фото: архив "КП"
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В Тверской области на автотрассе М-10 вводятся временные ограничения движения. Перекрывать будут участок на 141–142 километре около деревни Воскресенское.

С 24 по 27 сентября на этой территории пройдет шесть краткосрочных остановок движения. Каждое перекрытие не превысит 25 минут.

Это необходимая мера для проведения ремонта по монтажу балок пролетных строений эстакады над автомобильной дорогой Москва - Санкт-Петербург в рамках строительства скоростной автомагистрали М-11. Об этом сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

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