Плановые отключения электроэнергии продолжаются в Твери

24 Сент. 08:44 2018-09-24T08:44:11+03:00

Света не будет до вечера Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В зоне отключения на этой неделе все районы

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В Твери продолжаются планово-предупредительные работы на воздушных линиях. Специалисты меняют аварийные провода и опоры, подрезают деревья, устанавливают счетчики и выполняют электромонтажные работы.

В связи с этим с 24 по 29 сентября в домах областного центра ожидаются отключения электричества. Света не будет в дневное время во всех районах Твери.

Сегодня, 24 сентября, без света останутся дома в поселке Вагонников. С утра и до 16:00 электричества не будет на улицах Успенского, Хромова, Сутугинская, Громова, Богданова, 15 лет Октября и на Мозжухинском переулке.

А с 14:00 до 17:00 свет отключат в домах на Краснофлотской набережной и на переулке Трудолюбия.

Подробный перечень адресов, где на этой неделе пройдут работы, опубликован на сайте «Тверьгорэлектро».