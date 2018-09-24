2018-09-24T09:17:11+03:00
Происшествия

Врачи в поликлинике отказались помогать 10-летнему мальчику, которого на улице в Твери укусила собака

Подробности выясняют следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Собака укусила мальчика на улице. Фото: архив "КП"Собака укусила мальчика на улице. Фото: архив "КП"
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В Твери следователи СК проводят доследственную проверку по факту нападения собаки на ребенка.

22 сентября 10-летнего ребенка в Заволжском районе укусила бродячая собака. 15-летняя сестра отвела мальчика в поликлинику №2, которая находится на улице Артюхиной. Однако там медики отказались помогать ребенку.

На помощь детям пришла одна из посетительниц поликлиники. Она отвезла ребят в травмпункт городской больницы. Уже оттуда мальчика отправили в детскую больницу, где ему сделали операцию.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области, следователи выясняют полную картину произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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