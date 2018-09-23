Из-за неосторожного обращения с огнём при курении загорелся жилой дом в Тверской области
Во время пожара погиб мужчина
Во время пожара погиб мужчина Фото: УМЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:
В Тверской области в деревне Бикалово Молоковского района в 10:44 23 сентября загорелся жилой дом. Деревянное строение выехали тушить три человека из отделения пожарно-спасательной части №41.
Пожар произошел в одноэтажном доме с печным отоплением.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. В результате огнем была повреждена внутренняя отделка на площади 30 квадратных метров.
В 11:20 пожарные обнаружили погибшего владельца дома.
Полностью потушить пожар удалось в 11:40.