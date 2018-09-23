2018-09-23T19:27:23+03:00
Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнём при курении загорелся жилой дом в Тверской области

Во время пожара погиб мужчина
Виктория ЖУКОВА
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Во время пожара погиб мужчина Фото: УМЧС России по Тверской областиВо время пожара погиб мужчина Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области в деревне Бикалово Молоковского района в 10:44 23 сентября загорелся жилой дом. Деревянное строение выехали тушить три человека из отделения пожарно-спасательной части №41.

Пожар произошел в одноэтажном доме с печным отоплением.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении. В результате огнем была повреждена внутренняя отделка на площади 30 квадратных метров.

В 11:20 пожарные обнаружили погибшего владельца дома.

Полностью потушить пожар удалось в 11:40.

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