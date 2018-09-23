2018-09-23T19:08:08+03:00
Происшествия

После аварии кроссовер повис на пне в Твери

Авария произошла на проспекте 50 лет октября
Виктория ЖУКОВА
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Авария произошла на 50 лет октябряАвария произошла на 50 лет октября
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В Твери произошла курьезная авария. Сегодня, 23 сентября, днем на проспекте 50 лет октября возле дома №20 дорогу не поделили две иномарки. После удара водитель автомобиль «Toyota RAV4» потерял управление и вылетел с дороги. Машина повисла на высоком пне на тротуаре. Второй участник аварии - автомобиль марки «Ford».

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших. Однако в кроссовере сработали все подушки безопасности.

На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.

Авария на скоростном шоссе Твери.

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