После аварии кроссовер повис на пне в Твери
Авария произошла на проспекте 50 лет октября
Авария произошла на 50 лет октября
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В Твери произошла курьезная авария. Сегодня, 23 сентября, днем на проспекте 50 лет октября возле дома №20 дорогу не поделили две иномарки. После удара водитель автомобиль «Toyota RAV4» потерял управление и вылетел с дороги. Машина повисла на высоком пне на тротуаре. Второй участник аварии - автомобиль марки «Ford».
По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия обошлось без пострадавших. Однако в кроссовере сработали все подушки безопасности.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.
Авария на скоростном шоссе Твери.