Пьяный водитель врезался в трактор в Тверской области

23 Сент. 15:44 2018-09-23T15:44:37+03:00

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В Тверской области легковушка врезалась в трактор. Авария произошла поздно вечером 22 сентября недалеко от деревни Голохово в Ржевском районе.

Как сообщают в региональном УГИБДД, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с трактором, который стоял на обочине.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека: водитель и два пассажира отечественной легковушки.