Пьяный водитель врезался в трактор в Тверской области
В аварии пострадали три человека
Автомобиль врезался в трактор. Фото: архив "КП"
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В Тверской области легковушка врезалась в трактор. Авария произошла поздно вечером 22 сентября недалеко от деревни Голохово в Ржевском районе.
Как сообщают в региональном УГИБДД, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с трактором, который стоял на обочине.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека: водитель и два пассажира отечественной легковушки.