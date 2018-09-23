2018-09-23T15:44:37+03:00
Происшествия

Пьяный водитель врезался в трактор в Тверской области

В аварии пострадали три человека
Виктория ЖУКОВА
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Автомобиль врезался в трактор. Фото: архив "КП"Автомобиль врезался в трактор. Фото: архив "КП"
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В Тверской области легковушка врезалась в трактор. Авария произошла поздно вечером 22 сентября недалеко от деревни Голохово в Ржевском районе.

Как сообщают в региональном УГИБДД, мужчина в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2114. Он не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с трактором, который стоял на обочине.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали три человека: водитель и два пассажира отечественной легковушки.

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