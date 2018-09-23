На ипподроме в Твери запланирован массовый запуск светошариков

23 Сент. 14:02 2018-09-23T14:02:23+03:00

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В Твери пройдет большой праздник «Краски осени». Сегодня, 23 сентября, на Тверском ипподроме гостей ожидает After Party.

В рамках праздника пройдет показательные выступления конного клуба, большой концерт, фестиваль красок, интерактивные и фотозоны для детей и взрослых, а также кейтеринг и аттракционы.

Для детей подготовлена анимационная программа и аквагрим.

Начнется праздник в 15:00. А завершится программа часовой дискотекой для детей в 19:00. После этого все желающие запустят в небо светящиеся шары.