На ипподроме в Твери запланирован массовый запуск светошариков
Жителей Твери приглашают на осенний праздник
Пройдет большой осенний праздник. Фото: архив "КП"
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В Твери пройдет большой праздник «Краски осени». Сегодня, 23 сентября, на Тверском ипподроме гостей ожидает After Party.
В рамках праздника пройдет показательные выступления конного клуба, большой концерт, фестиваль красок, интерактивные и фотозоны для детей и взрослых, а также кейтеринг и аттракционы.
Для детей подготовлена анимационная программа и аквагрим.
Начнется праздник в 15:00. А завершится программа часовой дискотекой для детей в 19:00. После этого все желающие запустят в небо светящиеся шары.