2018-09-23T14:02:23+03:00
Общество

На ипподроме в Твери запланирован массовый запуск светошариков

Жителей Твери приглашают на осенний праздник
Виктория ЖУКОВА
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Пройдет большой осенний праздник. Фото: архив "КП"Пройдет большой осенний праздник. Фото: архив "КП"
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В Твери пройдет большой праздник «Краски осени». Сегодня, 23 сентября, на Тверском ипподроме гостей ожидает After Party.

В рамках праздника пройдет показательные выступления конного клуба, большой концерт, фестиваль красок, интерактивные и фотозоны для детей и взрослых, а также кейтеринг и аттракционы.

Для детей подготовлена анимационная программа и аквагрим.

Начнется праздник в 15:00. А завершится программа часовой дискотекой для детей в 19:00. После этого все желающие запустят в небо светящиеся шары.

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