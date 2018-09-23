32-летняя жительница Тверской области вырастила 50 кустов запрещенного растения

23 Сент. 12:26 2018-09-23T12:26:30+03:00

Женщине грозит до двух лет колонии. Фото: архив "КП"

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В Тверской области полицейские обнаружили наркосодержащие растения на приусадебном участке в селе Рачево Краснохолмского района. Более 50 кустов конопли вырастила 32-летняя женщина.

Стражи правопорядка изъяли все кусты культивированного наркотика, а женщину доставили в отдел полиции. Там она рассказала, что выращивала коноплю для личных целей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело о «Незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства». Ей грозит до двух лет лишения свободы.