В центре Твери пройдет фестиваль клубов исторической реконструкции "Княжество Тверское"

23 Сент. 11:11 2018-09-23T11:12:09+03:00

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В Твери сегодня, 23 сентября, пройдет IX фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское».

Праздник состоится в самом центре города, напротив торгового центра «Олимп» в пойме реки Тьмаки.

С 12:00 для гостей фестиваля будут работать пять тематических зон. Например, на главной сцене можно будет научиться танцевать или посетить открытое занятие по фехтованию.

Также пройдет ристалище с пешим и конным рыцарскими турнирами и конная акробатика. Еще на одной зоне будет работать ремесленная слобода с купеческими рядами, где пройдут мастер-классы по древним ремеслам.

Кроме того, с гостями сыграют в подвижные и настольные игры. А на историко-просветительской площадке запланированы интерактивные инсталляции и лекторий, где ученые расскажут истории Тверского Княжества.