Спасатели обнаружили в Тверской области 27 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

23 Сент. 10:26 2018-09-23T10:26:10+03:00

Все снаряды были обезврежены. Фото: УМЧС России по Тверской области

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На территории Ржевского района Тверской области работают специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Саперы ищут на территории района взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Они исследуют участки как вручную, так и с помощью машины разминирования DOK-ING MV-4.

22 сентября 20 специалистов осмотрели участок площадью около трех га. На нем было обнаружено 27 снарядов: три артиллерийских снаряда, четыре минометные мины, две ручных гранаты Ф – 1 и тринадцать ручных гранат РГД - 33. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.