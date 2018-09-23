2018-09-23T10:26:10+03:00
Общество

Спасатели обнаружили в Тверской области 27 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

Работы проходят в Ржевском районе
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Все снаряды были обезврежены. Фото: УМЧС России по Тверской областиВсе снаряды были обезврежены. Фото: УМЧС России по Тверской области
Изменить размер текста:

На территории Ржевского района Тверской области работают специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Саперы ищут на территории района взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Они исследуют участки как вручную, так и с помощью машины разминирования DOK-ING MV-4.

22 сентября 20 специалистов осмотрели участок площадью около трех га. На нем было обнаружено 27 снарядов: три артиллерийских снаряда, четыре минометные мины, две ручных гранаты Ф – 1 и тринадцать ручных гранат РГД - 33. Об этом сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Национальный туристский форум "Реки России" пройдет в Тверской области
Три сварщика и водитель-испытатель из Тверской области получили государственные награды
Ребенок и двое взрослых пострадали в аварии в Тверской области
Полицейские задержали 28-летнего "закладчика" с поличным в Твери
Еще 12 проектов Программы поддержки местных инициатив реализуют в Тверской области
Несовершеннолетний житель Тверской области отправится в суд из-за любви к чужим автомобилям
Незаконный вывод за рубеж более 300 млн рублей обнаружили сотрудники таможни в Твери
Пожилой мужчина ушел в лес и пропал в Тверской области
Пьяный мужчина во время ссоры до смерти забил своего приятеля в Твери
Жители Тверской области наблюдали северное сияние
Пассажирка автобуса в Тверской области при торможении получила травму и добилась компенсации
110 молодых дарований Тверской области получат губернаторские стипендии и премии
Детские сады в Тверской области получат средства на укрепление материально-технической базы
За порядком в парке Победы Твери будут следить добровольцы и десантники
Пациента доставили в больницу Твери на вертолете санавиации
Дерево из-за сильно ветра сломалось и упало на автомобиль в Твери
Трёхмесячные поросята стали добычей вора в Тверской области
На обязательных работах будет трудиться мужчина за кражу алкоголя из магазина в Тверской области