Турнир по стоклеточным шашкам пройдет в Твери
Участвовать сможет любой желающий
Участвовать сможет любой желающийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жителей Твери приглашают сыграть в шашки. Турнир по русским и стоклеточным шашкам пройдет сегодня, 23 сентября, в шахматно-шашечном центре «Блиц» по адресу: улица Достоевского, дом 10 «А».
Соревнования будут посвящены памяти мастера спорта России Николая Букина.
Регистрация участников и турнир начнется в 11:00. До этого пройдет торжественное открытие после ремонта шахматно-шашечного центра «Блиц» муниципального учреждения «Лидер».
Принять участие в турнире может каждый желающий.
Как сообщают в администрации Твери, соревнования будут проводиться в различных возрастных категориях.