Турнир по стоклеточным шашкам пройдет в Твери

23 Сент. 09:32 2018-09-23T09:32:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Твери приглашают сыграть в шашки. Турнир по русским и стоклеточным шашкам пройдет сегодня, 23 сентября, в шахматно-шашечном центре «Блиц» по адресу: улица Достоевского, дом 10 «А».

Соревнования будут посвящены памяти мастера спорта России Николая Букина.

Регистрация участников и турнир начнется в 11:00. До этого пройдет торжественное открытие после ремонта шахматно-шашечного центра «Блиц» муниципального учреждения «Лидер».

Принять участие в турнире может каждый желающий.

Как сообщают в администрации Твери, соревнования будут проводиться в различных возрастных категориях.