2018-09-23T08:45:16+03:00
Происшествия

Мужчина получил ожоги во время пожара в собственном доме в Тверской области

Причина возгорания устанавливается
Виктория ЖУКОВА
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Загорелся жилой дом. Фото: УМЧС России по Тверской областиЗагорелся жилой дом. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области загорелся двухэтажный деревянный дом. Сообщение о пожаре в деревне Новое Акатово Кимрского района спасатели получили в 11:29 22 сентября.

На место выехали шесть человек с отделений пожарно-спасательных частей № 33 и № 32.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждены стены по всей площади.

Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, 78-летний владелец дома во время пожара получил ожоги второй степени рук и спины. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

Возгорания полностью удалось потушить в 12:54.

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