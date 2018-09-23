Мужчина получил ожоги во время пожара в собственном доме в Тверской области
Причина возгорания устанавливается
Загорелся жилой дом. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Тверской области загорелся двухэтажный деревянный дом. Сообщение о пожаре в деревне Новое Акатово Кимрского района спасатели получили в 11:29 22 сентября.
На место выехали шесть человек с отделений пожарно-спасательных частей № 33 и № 32.
В результате пожара огнем уничтожена кровля и повреждены стены по всей площади.
Как сообщает пресс-служба УМЧС России по Тверской области, 78-летний владелец дома во время пожара получил ожоги второй степени рук и спины. Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
Возгорания полностью удалось потушить в 12:54.