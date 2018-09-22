70-летнюю женщину сбили во дворе дома в Твери
Водитель не увидел пенсионерку
Пенсионерка получила легкие травмы. Фото: архив "КП"
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В Твери водитель сбил женщину 1948 года рождения. Авария произошла вечером в пятницу, 21 сентября, на Мигаловской набережной.
Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, у дома №10 автомобилист ехал задним ходом и не заметил пожилую женщину, которая обходима автомобиль.
В результате наезда пенсионерка получила легкие травмы. На момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв.
Автолюбителям напоминают, что за рулем следует удвоить бдительность и внимательно смотреть по зеркалам.