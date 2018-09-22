70-летнюю женщину сбили во дворе дома в Твери

22 Сент. 22:00 2018-09-22T22:00:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери водитель сбил женщину 1948 года рождения. Авария произошла вечером в пятницу, 21 сентября, на Мигаловской набережной.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, у дома №10 автомобилист ехал задним ходом и не заметил пожилую женщину, которая обходима автомобиль.

В результате наезда пенсионерка получила легкие травмы. На момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв.

Автолюбителям напоминают, что за рулем следует удвоить бдительность и внимательно смотреть по зеркалам.