2018-09-22T22:00:09+03:00
Происшествия

70-летнюю женщину сбили во дворе дома в Твери

Водитель не увидел пенсионерку
Виктория ЖУКОВА
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Пенсионерка получила легкие травмы. Фото: архив "КП"Пенсионерка получила легкие травмы. Фото: архив "КП"
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В Твери водитель сбил женщину 1948 года рождения. Авария произошла вечером в пятницу, 21 сентября, на Мигаловской набережной.

Как сообщают в УГИБДД России по Тверской области, у дома №10 автомобилист ехал задним ходом и не заметил пожилую женщину, которая обходима автомобиль.

В результате наезда пенсионерка получила легкие травмы. На момент дорожно-транспортного происшествия водитель был трезв.

Автолюбителям напоминают, что за рулем следует удвоить бдительность и внимательно смотреть по зеркалам.

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