Жителям Тверской области показали, как правильно готовить блюда из клюквы
В Тверской области проходит межрегиональный фестиваль «Клюква – 2018». Праздник организован в Весьегонске на территории Приморского парка на берегу Рыбинского водохранилища.
Гости праздника не только оценили все полезные свойства этой уникальной северной ягоды, но и смогли принять участие в различных конкурсах, дегустациях и мастер-классах.
Кроме того, во время праздника состоялось театрализованное представление, показ-дефиле модных коллекций костюмов на ягодную тематику, приключенческий семейный квест и конкурс детского рисунка.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, на специальных площадках прошли мастер-классы по приготовлению блюд в домашних условиях, в составе которых присутствует клюква.