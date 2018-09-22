2018-09-22T19:27:19+03:00
Общество

Жителям Тверской области показали, как правильно готовить блюда из клюквы

Фестиваль клюквы прошел в Весьегонске
Виктория ЖУКОВА
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Прошел межрегиональный фестиваль «Клюква – 2018»Прошел межрегиональный фестиваль «Клюква – 2018»Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Тверской области проходит межрегиональный фестиваль «Клюква – 2018». Праздник организован в Весьегонске на территории Приморского парка на берегу Рыбинского водохранилища.

Гости праздника не только оценили все полезные свойства этой уникальной северной ягоды, но и смогли принять участие в различных конкурсах, дегустациях и мастер-классах.

Кроме того, во время праздника состоялось театрализованное представление, показ-дефиле модных коллекций костюмов на ягодную тематику, приключенческий семейный квест и конкурс детского рисунка.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, на специальных площадках прошли мастер-классы по приготовлению блюд в домашних условиях, в составе которых присутствует клюква.

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