Группа молодых людей ночью разрисовывает урны и портит фонари в парке Победы в Твери
Если вы заметили нарушителей – сообщите в полицию
Вандалы рисуют граффити на урнах. Фото: администрация Твери
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В Твери вандалы испортили фонари и лавочки в парке Победы.
Молодые люди рисуют граффити на урнах, ломают скамейки, сбивают фонари и даже переворачивают биотуалеты. Действует группа нарушителей почти каждую ночь.
В администрации Твери сообщают, что по этому поводу уже направлено заявление в полицию. Жителей города просят сообщать сотрудникам правоохранительных органов о фактах вандализма.
Стоит отметить, что после расторжения контракта с недобросовестным концессионером в парке навели порядок. Территорию стараются сделать более уютной и красивой.
Ночью сбивают фонари. Фото: администрация Твери