2018-09-22T17:39:34+03:00
Общество

Группа молодых людей ночью разрисовывает урны и портит фонари в парке Победы в Твери

Если вы заметили нарушителей – сообщите в полицию
Виктория ЖУКОВА
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Вандалы рисуют граффити на урнах. Фото: администрация ТвериВандалы рисуют граффити на урнах. Фото: администрация Твери
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В Твери вандалы испортили фонари и лавочки в парке Победы.

Молодые люди рисуют граффити на урнах, ломают скамейки, сбивают фонари и даже переворачивают биотуалеты. Действует группа нарушителей почти каждую ночь.

В администрации Твери сообщают, что по этому поводу уже направлено заявление в полицию. Жителей города просят сообщать сотрудникам правоохранительных органов о фактах вандализма.

Стоит отметить, что после расторжения контракта с недобросовестным концессионером в парке навели порядок. Территорию стараются сделать более уютной и красивой.

Ночью сбивают фонари. Фото: администрация Твери

Ночью сбивают фонари. Фото: администрация Твери

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