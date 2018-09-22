Сельхозпредприятие сбрасывало жидкие отходы в реку Вирица в Тверской области
По данному факту возбуждено уголовное дело
Водному объекту и всей окружающей среде был причинен существенный вред. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований водоохранного законодательства.
Установлено, что произошло загрязнение реки Вирица, которая берет свое начало в Бежецком районе. Местное сельскохозяйственное предприятие сбрасывает на землю жидкие отходы, которые перетекают в мелиоративный канал, впадающий в реку. В результате этого водному объекту и всей окружающей среде был причинен существенный вред.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.