2018-09-22T16:30:12+03:00
Общество

Сельхозпредприятие сбрасывало жидкие отходы в реку Вирица в Тверской области

По данному факту возбуждено уголовное дело
Виктория ЖУКОВА
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Водному объекту и всей окружающей среде был причинен существенный вред. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВодному объекту и всей окружающей среде был причинен существенный вред. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области природоохранная прокуратура провела проверку исполнения требований водоохранного законодательства.

Установлено, что произошло загрязнение реки Вирица, которая берет свое начало в Бежецком районе. Местное сельскохозяйственное предприятие сбрасывает на землю жидкие отходы, которые перетекают в мелиоративный канал, впадающий в реку. В результате этого водному объекту и всей окружающей среде был причинен существенный вред.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

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