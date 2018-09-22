Ограничено движение транспорта на Волжском проезде в Твери

22 Сент. 15:01 2018-09-22T15:01:39+03:00

Перекрыт участок на все выходные

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В Твери перекрыто движение транспорта на Волжском проезде. Ограничение будет действовать до 17:00 24 сентября. Соответствующее распоряжение выпустила администрация Твери.

Парковка и движение транспорта запрещена на участке от улицы Советской до Новоторжской. В этом месте коммунальщики будут проводить аварийные работы на сетях теплотрассы.

Из-за перекрытия в городе образовались пробки и изменилась схема движения общественного транспорта. Троллейбусы №3 и №4 будут ходить до первой Городской больницы.

Напомним, что также в Твери до 26 сентября перекрыто Бурашевское шоссе.