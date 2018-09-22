Ограничено движение транспорта на Волжском проезде в Твери
Перекрыт участок на все выходные
Из-за перекрытия в городе образовались пробки. Фото: архив "КП"
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В Твери перекрыто движение транспорта на Волжском проезде. Ограничение будет действовать до 17:00 24 сентября. Соответствующее распоряжение выпустила администрация Твери.
Парковка и движение транспорта запрещена на участке от улицы Советской до Новоторжской. В этом месте коммунальщики будут проводить аварийные работы на сетях теплотрассы.
Из-за перекрытия в городе образовались пробки и изменилась схема движения общественного транспорта. Троллейбусы №3 и №4 будут ходить до первой Городской больницы.
Напомним, что также в Твери до 26 сентября перекрыто Бурашевское шоссе.