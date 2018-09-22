2018-09-22T13:10:16+03:00
Происшествия

Рецидивист похитил телефон у мужчины на улице в Тверской области

Отзывчивый мужчина согласился дать ему позвонить
Виктория ЖУКОВА
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Подозреваемого задержали полицейские. Фото: архив "КП"Подозреваемого задержали полицейские. Фото: архив "КП"
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В Тверской области к сотрудникам полиции обратился 56-летний мужчина. Он рассказал, что на улице мошенник похитил у него мобильный телефон. Ущерб составил 4 500 рублей.

Стражи правопорядка выяснили, что на улице Горького к потерпевшему подошел неизвестный мужчина и сказал, что ему срочно нужно позвонить. Воспользовавшись отзывчивостью заявителя, злоумышленник забрал телефон и скрылся.

Со слов владельца телефона был составлен описательный портрет предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний ранее судимый, житель Вышнего Волочка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, мужчина сознался в содеянном и рассказал, что телефон уже продал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту «Мошенничества».

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